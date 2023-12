Lazio, la febbre non abbatte Patric che segue il match con l’Atletico – FOTO

Lazio, lo spagnolo non si perde la partita dei suoi compagni con l’Atletico nonostante l’attacco influenzale

Nonostante l’attacco influenzale che gli ha impedito di partire per Madrid e giocare con la sua Lazio contro l’Atletico, Patric non si è perso la gara con la formazione spagnola. Il difensore spagnolo seppur influenzato ha seguito da casa la gara insieme alla sua compagna Anabel come dimostra la foto