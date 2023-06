Lazio, la difesa biancoceleste: fiore all’occhiello della squadra di Sarri. Per questo motivo l’allenatore avrebbe intenzione di confermare in blocco i suoi 4 protagonisti

La difesa della Lazio è stata il fiore all’occhiello nella scorsa stagione della formazione di Sarri. Come riporta Radiosei, per questo motivo il tecnico avrebbe intenzione di confermare in blocco i suoi protagonisti, ovvero: Romagnoli, Casale, Patric e Gila, i giocatori che hanno permesso alla squadra biancoceleste di chiudere la stagione con la seconda miglior difesa del torneo.