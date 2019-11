Furio Focolari, giornalista, ha sganciato una bomba durante questo pomeriggio di fine novembre

Furio Focolari, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio e le sue parole sono state letteralmente un fulmine a ciel sereno. Ecco ciò che ha detto.

PARLA FOCOLARI – «Quella che sto per dire è una cosa molto seria. De Laurentiis non vuole mandare via Ancelotti adesso, a prescindere dai prossimi risultati. Questo perché è già pronta un’idea per l’allenatore del prossimo anno: Simone Inzaghi. Ci sono già stati dei contatti. Non sto dicendo che andrà al Napoli, ma De Laurentiis farà di tutto e sta già facendo delle offerte a Inzaghi per andare al Napoli».