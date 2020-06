Lazio, Di Marzio: «C’è l’accordo con Kumbulla, ma il Verona…»

La Lazio è sempre più vicina a Kumbulla. Il difensore del Verona ha dato l’ok ai biancocelesti, ora bisogna convincere il Verona

La Lazio sta tentando l’affondo per Kumbulla. Nella giornata di ieri, la società biancoceleste – durante l’icontro con i vertici del Verona – ha fatto un grande balzo in avanti nella trattativa. A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione:

«L’incontro è durato quasi 4 ore, l’oggetto dei desideri della Lazio è Kumbulla su cui c’era forte l’Inter fino a qualche giorno fa che aveva offerto 25 milioni, più 3 di bonus. Però la Lazio, con gli ottimi rapporti che ci sono tra i presidenti, ha fatto uno scatto importante. Intanto ha l’accordo con il giocatore, poi ha fatto un’offerta seria, il pacchetto completo prevede tra parte fissa, bonus e contropartite si arriva vicini ai 26-27 milioni di euro. Non è stato ancora definito nulla, non c’è l’accordo totale, perché il Verona vuole mantenere la valutazione ancora più alta, magari serviranno altri incontri per chiudere, ma si va verso quella direzione».