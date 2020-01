Lazio, Keita:«Voglio di più di quanto fatto in biancoceleste»

L’ex attaccante della Lazio si è raccontato a Téléfoot parlando del suo passato e della volontà di volersi migliorare

Ora è in forza al Monaco, dopo un anno di prestito all’Inter: Keita Balde cerca di mettersi in luce e migliorarsi sempre di più.

Nell’intervista rilasciata a Téléfoot, il senegalese ha parlato anche della sua passata esperienza alla Lazio: «Ho degli obiettivi personali, voglio essere più forte rispetto agli anni passati ai biancocelesti. Lì ho fatto sette anni, prima in Primavera e poi sono passato in prima squadra. Ho avuto la possibilità di mostrare bene le mie qualità perché ho fatto parecchi anni. Ora al Monaco sono contento, mi sento bene, voglio dare il massimo in ogni partita».