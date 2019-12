Lazio Juventus, Dino Zoff prende la parola e dice la sua sulla prossima partita di campionato della squadra d’Inzaghi.

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha detto la sua su Lazio Juventus: «Quelle che una volta si definivano partite di cartello. Una sfida molto interessante, che mi fa venir voglia di tornare allo stadio. All’Olimpico manco dalla finale di Coppa Italia. Credo che si potrà assistere a un bello spettacolo».

«La Juve è sempre solida e competitiva, la Lazio viene da 6 successi consecutivi e dunque vola sulle ali dell’entusiasmo. Se ha avuto un difetto nel suo cammino, la squadra di Inzaghi, è quello di essersi seduta un po’ anche in partite che aveva in controllo, come a Ferrara. Ma non credo che questo calo mentale ci potrà essere con la Juve».