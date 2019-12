Lazio Juventus, Strakosha vuole blindare ancora la porta

Lazio Juventus, Strakosha è già stato decisivo contro la Vecchia Signora e vuole riprovarci sabato sera all’Olimpico.

Risultare decisivo, a Thomas Strakosha è già riuscito. Contro la Juventus in particolar modo. Impossibile non ripensare al rigore parato a Dybala allo scadere del tempo di quel Juventus Lazio del 14 ottobre 2017. Oppure alla parata su Cuadrado in finale di Supercoppa italiana: le due squadre erano ancora sullo 0-0, quando il portiere albanese dimostrò tutta la sua reattività e evitò che il vantaggio bianconero potesse subito spezzare il morale dei laziali.

L’obiettivo è quello di ripetersi: contro la Vecchia Signora si esalta, Thomas dà il meglio di sé. Vuole confermarsi, in questo campionato ha già dato prova di grande sicurezza tra i pali nelle partite casalinghe. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, su 7 gare all’Olimpico, ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni. Ci riproverà anche sabato sera.