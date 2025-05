Lazio Juventus, le probabili formazioni in vista dello spareggio per il quarto posto! Le ultime sulle due squadre

Condividi via email

Lazio Juventus, le probabili formazioni della prossima sfida di campionato decisiva per il quarto posto in classifica

Lazio Juventus è probabilmente la partita più attesa del prossimo turno di Serie A. Lo scontro tra le due squadre sarà a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio per il quarto posto e che permetterebbe a Baroni di recuperare la stima dei tifosi dopo l’eliminazione dall’Europa League.

I problemi con i quali dovrà fare i conti il tecnico non sono pochi, infatti dovrà fare a meno di Patric, Lazzari (in fase di recupero), Hysaj (squalificato) e, con tutta probabilità, anche Nuno Tavares. Ecco quindi quali potrebbero essere le soluzioni per l’ex allenatore del Verona:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Ibrahimovic, Noslin. All.: Baroni.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie, N. Gonzalez; Kolo Mouani. All.: Tudor. sintesi