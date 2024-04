Lazio-Juventus, le probabili scelte di Tudor e Allegri

Lazio Juventus, alla vigilia della delicata sfida interna contro i bianconeri queste le probabili scelte dei due allenatori

Archiviata e metabolizzata la preziosa vittoria di venerdì con il Genoa, la Lazio martedì torna di nuovo in campo per affrontare la Juventus in Coppa Italia, per credere ancora nella rimonta. Alla vigilia della partita queste le possibili scelte di Tudor e Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Kamada, Vecino, Hysaj; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri