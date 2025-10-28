 Lazio Juve, serata speciale per Vecino: raggiunte le 500 presenze da professionista - FOTO
Lazio Juve, serata speciale per Vecino: raggiunte le 500 presenze da professionista – FOTO

Vecino Lazio Juve
Vecino Lazio Juve

Lazio Juve, Matias Vecino festeggia contro i bianconeri: vittoria della Lazio e traguardo delle 500 partite. Il dato

Matias Vecino ha avuto un ruolo importante nella vittoria della Lazio contro la Juventus, entrando in campo al 68° minuto al posto di Basic. Il centrocampista uruguaiano è tornato a disposizione di Maurizio Sarri solo di recente, dopo oltre due mesi di stop per infortunio, rientrando già nella sfida con l’Atalanta. All’Olimpico ha potuto accumulare altri minuti preziosi, mostrando segnali incoraggianti in vista delle prossime gare.

Il suo ingresso ha dato solidità e dinamismo al centrocampo biancoceleste, confermando la sua utilità nello scacchiere tattico di Sarri. Dopo un lungo periodo lontano dal campo, Vecino sta ritrovando ritmo e condizione, elementi fondamentali per tornare a essere un punto di riferimento nella mediana. La sua esperienza e la sua capacità di inserirsi nei momenti chiave rappresentano un valore aggiunto per la squadra.

La serata di domenica è stata speciale anche a livello personale: oltre alla soddisfazione per la vittoria e i tre punti conquistati, Vecino ha festeggiato il traguardo delle 500 presenze da professionista. Un risultato che testimonia la sua carriera di alto livello e la costanza dimostrata negli anni, rendendo ancora più significativa la sua prestazione all’Olimpico.

