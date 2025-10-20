Lazio Juve, il tecnico bianconero Tudor recupera due pedine importanti! Le ultimissime in vista della sfida

Lazio Juve, il tecnico, ex delle partita, Igor Tudor recupera due giocatori importanti! Le ultimissime notizie in vista della partita

Dopo la battuta d’arresto contro il Como, la Juventus di Igor Tudor può finalmente sorridere. Nonostante le difficoltà mostrate in campo, il tecnico bianconero ha ricevuto segnali incoraggianti alla ripresa degli allenamenti, con il ritorno in gruppo di due pedine importanti.

Zhegrova e Miretti, infatti, hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e sono tornati a disposizione dell’allenatore. La loro presenza in squadra rappresenta un rinforzo prezioso in un momento delicato della stagione, in cui la Juventus è chiamata a reagire e a ritrovare continuità di risultati.

Il rientro dei due giocatori apre prospettive positive anche in vista dei prossimi impegni. Tudor potrà infatti contarli tra i convocati sia per la sfida di Champions League contro il Real Madrid, appuntamento di grande prestigio, sia per la successiva gara di campionato contro la Lazio, fondamentale per la corsa in Serie A.

LEGGI ANCHE – Lazio Juve, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico. Tutti i dettagli

