La Lazio e l’assenza di Immobile, i numeri sono da horror: il dato statistico

La Lazio dovrà rinunciare a Ciro Immobile nella sfida di domani contro la Juventus: l’ultima vittoria senza il bomber risale a tre anni fa

Il tema che fa più rumore in casa Lazio in queste ore di avvicinamento alla gara di domani contro la Juventus è l’assenza certa di Ciro Immobile. Un forfait importante che priva i biancocelesti di quello che è proprio un vero totem della formazione di Sarri.

Come riportano la Gazzetta dello Sport e Repubblica, c’è un dato statistico che fotografa benissimo quanto Immobile sia determinante. L’ultima vittoria della Lazio senza di lui risale a 978 giorni fa: era il 17 marzo 2019, 4- 1 al Parma all’Olimpico. Nelle 14 partite di A in cui non ha giocato Immobile ci sono stati 4 pareggi, 6 sconfitte e solo 4 successi. Se si prendono in considerazione anche gli impegni nelle Coppe Europee, i ko diventano 12, con 7 vittorie e 7 pari. Infine, la media punti con Immobile in campo è di 1.9 a partita, senza di 1.1. Sarri trema e spera di passare indenne l’esame bianconero.