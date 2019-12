Lazio Juve, tifosi laziali affittano bus privato ma l’autista è ubriaco: i dettagli

E’ accaduto un fatto a dir poco imbarazzante dalle parti di Anzio

Un evento a dir poco anomalo e raro ma a tratti anche terrificante per chi è a bordo. Come riporta RomaToday.it, i protagonisti di questa curiosa avventura sono stati alcuni tifosi laziali che ieri sera, dopo la partita allo Stadio Olimpico di Roma fra la Lazio di Inzaghi e la Juventusdi Sarri, stavano tornando a casa a bordo di un piccolo bus privato affittato per l’evento. Una trentina di supporters laziali che si trovavano a bordo del pullman hanno notato una guida incerta dell’autista, richiedendo poi l’intervento dei carabinieri. I tifosi, poco prima di mezzanotte, hanno fatto fermare l’autobus e sono scesi a Lungotevere dell’Acqua Acetosa dopo aver visto una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Roma Parioli. Le guardie hanno in seguito identificato l’autista e lo hanno sottoposto all’alcol test, al quale è risultato positivo.