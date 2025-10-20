Lazio Juve, il tecnico dei bianconeri Tudor in bilico a pochi giorni dalla sfida. In caso di cambio in panchina spunta il nome dell’ex Roma! L’indiscrezione

Lazio Juve, Igor Tudor a rischio a pochi giorni dalla sfida! In caso di cambio in panchina c’è il nome dell’ex tecnico della Roma! Le ultimissime

La sconfitta contro il Como non è stata una semplice battuta d’arresto. Il 2-0 incassato dalla Juventus ha lasciato segni profondi, non solo in classifica ma soprattutto nello spogliatoio e nei vertici societari. La sensazione diffusa è che alla squadra sia mancata personalità e capacità di reazione, e il principale imputato è Igor Tudor.

Secondo La Stampa, la dirigenza bianconera non avrebbe apprezzato l’atteggiamento del tecnico croato, giudicato troppo remissivo in un momento che richiedeva decisione e carattere. Non sorprende, quindi, che nelle ultime ore sia emersa l’ipotesi – ancora prematura ma non più remota – di un cambio in panchina. La Juventus avrebbe già iniziato a valutare i possibili successori.

Tra i nomi in evidenza c’è quello di Daniele De Rossi: reduce dall’esperienza alla Roma, l’ex campione del mondo del 2006 viene considerato un profilo carismatico, capace di trasmettere energia e leadership. Una scelta dal forte valore simbolico, ma anche una scommessa, vista la sua giovane carriera da allenatore.

Accanto a lui restano in corsa tecnici emergenti come Raffaele Palladino, mentre sul fronte degli allenatori di esperienza la società continua a monitorare figure di primo piano come Roberto Mancini e Luciano Spalletti, entrambi dotati di un curriculum internazionale e di una comprovata abilità nella gestione di spogliatoi complessi.

L’inserimento di De Rossi nella lista dei candidati segnala la volontà della Juventus di non farsi cogliere impreparata. La pressione su Tudor è ora altissima: la prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid rappresenta un vero spartiacque. Un passo falso potrebbe accelerare decisioni drastiche, mentre una prova di carattere restituirebbe ossigeno al tecnico e alla sua panchina.

Il messaggio della società, in ogni caso, è inequivocabile: la Juventus non può permettersi di restare immobile.

