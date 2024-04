Lazio Juve, Ravezzani: «Il rigore non concesso a Zaccagni? Un errore davvero incomprensibile». Le parole del giornalista

La Lazio batte la Juve all’ultimo respiro. Durante la partita due decisioni arbitrali hanno lasciato perplessi i tifosi laziali: la non concessione del rigore prima per il fallo di Szczesny su Pedro e poi per fallo di Bremer su Zaccagni. Soprattutto in questo secondo caso il non intervento del Var ha sorpreso la quasi totalità degli addetti ai lavori.

Sul suo profilo Twitter il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso il suo parere sull’episodio: “Un errore davvero incomprensibile. Se la Var funziona a random sarebbe meglio abolirla. Non esiste che un fallo così evidente sia stato trascurato e toglie credibilità a tutto il sistema”.