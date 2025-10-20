 Lazio Juve, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Sarri e Tudor
Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Juve, le probabili formazioni: le scelte di Juric e Sarri per la sfida di Serie A. Sarri studia le mosse adatte per il match

Si torna all’Olimpico. Dopo il prezioso pareggio strappato a Bergamo contro l’Atalanta, la Lazio si prepara ad accogliere la Juventus di Igor Tudor. Sarri dovrà ancora fare i conti con diverse assenze: fuori causa Castellanos, Rovella e Cancellieri – costretto a lasciare il campo già nel primo tempo contro i nerazzurri per un problema muscolare – oltre agli esclusi dalla lista Dele-Bashiru (in fase di recupero) e Gigot.

In difesa resta una flebile speranza di rivedere Pellegrini, fermo dalla sfida con il Genoa per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. Davanti a Provedel, però, il tecnico sembra intenzionato a confermare il blocco di domenica: Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares.

A centrocampo spazio ancora a Guendouzi, Cataldi e Basic, con Vecino – rientrato in campionato nell’ultima giornata – che parte leggermente indietro nelle gerarchie. In attacco, invece, Isaksen potrebbe avere un’occasione dal primo minuto sulla corsia destra, affiancando Dia e Zaccagni nel ritrovato 4-3-3. Restano in panchina Pedro e Noslin, pronti a subentrare a gara in corso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri. 

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. All.: Tudor.

