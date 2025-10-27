 Lazio Juve, il Giudice Sportivo ha preso una decisione: multa per i bianconeri! Ecco il motivo
Lazio Juve, il Giudice Sportivo ha preso una decisione: multa per i bianconeri! Ecco il motivo

Image Photo815650
Db Torino 19/10/2024 - campionato di calcio serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Kenan Yildiz-Matteo Guendouzi

Lazio Juve, arriva la stangata del Giudice Sportivo: sanzione economica per i bianconeri. Ecco la motivazione, i dettagli

La Lazio ha superato la Juventus nell’ultima sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. A decidere l’incontro è stata la rete di Basic, che ha sancito il successo biancoceleste e, allo stesso tempo, ha avuto conseguenze pesanti per la panchina juventina: Igor Tudor è stato sollevato dall’incarico.

Con questa vittoria, la squadra capitolina ha dato una svolta importante al proprio cammino in campionato, mentre la Juventus si è ritrovata a dover affrontare una nuova fase di transizione tecnica. La sconfitta, infatti, non ha inciso solo sulla classifica, ma ha aperto un capitolo delicato nella gestione del club bianconero.

A completare il quadro del weekend calcistico, il Giudice Sportivo ha pubblicato il consueto comunicato con le decisioni relative alle dieci gare disputate. Tra i vari provvedimenti, spicca anche una sanzione economica inflitta alla società juventina, ulteriore nota negativa in una giornata già segnata da tensioni e cambiamenti.

NOTA “Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

