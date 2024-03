Lazio Juve: dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Mancano poche ore alla sfida di stasera dell’Olimpico

Oggi la Lazio tornerà in campo contro contro la Juventus. Allo Stadio Olimpico di Roma le due formazioni si sfideranno per i tre punti della 30° giornata di Serie A.

Una gara che verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo ‘Zona Dazn’, non previsto nell’abbonamento di base.