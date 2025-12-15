 Lazio Juve, che vittoria il 15 dicembre 2002! La decide la doppietta di Fiore, tutti i dettagli
Stefano Fiore
Due gol che valsero una vittoria storica. Il 15 dicembre 2002 la Lazio fece visita alla Juventus per la 14ª giornata di Serie A, scrivendo una pagina memorabile della propria storia recente. Il ricordo del club:

NOTA CLUB – “Due gol per una vittoria storica. Era il 15 dicembre 2002, quando la Lazio era ospite della Juventus in occasione della XIV giornata del campionato di Serie A.

Fiore protagonista assoluto: i bianconeri passano con il gol dell`ex Nedved dopo 35`. La Lazio prima del riposo però pareggia grazie a Fiore, al minuto 35.

Stefano fa diventare eroica la serata al 50` della ripresa, quando batte ancora Buffon e regala alla squadra di Mancini la settima vittoria esterna consecutiva.

Così i biancocelesti: Peruzzi, Oddo, Negro, Stam, Favalli (74` Pancaro), Fiore (81` D.Baggio), Simeone, Stankovic (90` Giannichedda), Cesar, Corradi, C.Lopez. Allenatore: Mancini”.

