Lazio-Juve, designato l’arbitro Di Bello. I precedenti della squadra biancoceleste col fischietto pugliese sono positivi: i numeri

Per il big match dell’Olimpico tra Lazio e Juve, l’AIA ha designato l’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi. Il trend col fischietto pugliese è piuttosto positivo: in 15 incontri, la Lazio ha guadagnato la vittoria per 8 volte, rimediando 5 sconfitte e 2 pareggi.

Di Bello dirigerà la prima sfida della sua carriera tra Lazio e Juve.