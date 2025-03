Lazio, pari contro la Juve e finale di Coppa Italia

Condividi via email

La Lazio ospitava la Juventus in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco quando accadeva

La Lazio ricorda la vittoria contro la Juve nella semifinale di Coppa Italia. Ecco quando accadeva.

IL RICORDO DEL CLUB- Un pari per difendere la vittoria dell andata e volare in finale. Era l 11 marzo 1998, quando la Lazio ospitava la Juventus in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Dopo il blitz di Torino nella gara di andata, i biancocelesti vanno sotto al 36 per il gol di Fonseca ma non si spengono e nella ripresa trovano la qualificazione: protagonista Nedved, autore di una doppietta. Utile solo per le statistiche l autogol finale di Favalli. Il percorso continua…