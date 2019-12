Lazio Juve, Acerbi: «Servirà la massima concentrazione!»

Francesco Acerbi ha parlato nel pre-gara di Lazio-Juventus

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato dell’imminente sfida contro la Juventus. Ecco ciò che ha detto ai microfoni di Lazio Style Radio.

PARLA ACERBI – «Questa è una partita importante per la nostra posizione di classifica e anche per la loro; stasera si giocherà davanti ad una grande cornice di pubblico. Servirà euforia ma anche concentrazione senza avere l’ansia del gol, siamo in un buon momento ma non dobbiamo dimenticare il grande valore della Juventus. Consapevoli di essere forti ed equilibrati, questa sfida si prepara solo pensando a noi, ci vuole qualche accorgimento in più, sbagliare il meno possibile e cercare di segnare nelle occasioni che creiamo».