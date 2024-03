Lazio, Isaksen: «Penso che il calcio di Tudor mi si addica di più di quello di Sarri. Ecco perché». Le parole del biancoceleste

Secondo quanto scrive Il Messaggero, tra Isaksen e Sarri non c’è mai stato un rapporto idilliaco, come svelato dall’ex Midtjylland nel ritiro con la Danimarca: “Il mio rapporto con lui era buono ma non parlavamo molto. Per fortuna un suo collaboratore mi spiegava le cose in inglese, ma era fastidioso non capirmi con l’allenatore”.

A Igor Tudor dunque, il compito dar maggiore spazio al danese. L’idea del neo tecnico della Lazio è quella di accentrare leggermente Isaksen sulla trequarti, per sfruttarne il dribbling e il fine piede sinistro. Intanto Isaksen non ha nascosto il suo entusiasmo per la nuova avventura che lo attenderà a Formello: “Penso che il calcio di Tudor mi si addica di più di quello di Sarri: c’è meno tattica e più intensità. Guendouzi ci ha anticipato che gioca molto uomo su uomo e poi utilizza un modulo simile a quello della sanitaria, il 3-4-2-1. Sarà emozionante”.