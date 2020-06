Lazio, Inzaghi a Torino verso il traguardo delle 150 panchine in Serie A

Inzaghi a Torino per collezionare la panchina numero 150 in Serie A. Il mister le ha totalizzate tutte alla guida della Lazio

Simone Inzaghi è volato a Torino coi suoi ragazzi per cercare di mantenere positivo il trend, dopo la vittoria dell’Olimpico e centrare un traguardo speciale, in questo campionato fatto di tabù infranti e nuovi record. Le 150 panchine in Serie A, tutte alla guida della Lazio.

Come ricorda Tuttomercatoweb.com, il bilancio di queste 150 gare conta: 83 vittorie, 29 pareggi, 37 sconfitte per un totale di 112 gare a punti.

Se la Lazio centrasse l’obiettivo dei tre punti, inoltre, Inzaghi raggiungerebbe anche le 21 vittorie stagionali come nelle annate 2016/17 e 2017/18.