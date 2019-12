Simone Inzaghi ha parlato a margine dell’apertura del nuovo store

Simone Inzaghi, a margine dell’apertura del nuovo store in centro, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA INZAGHI – «Non solo lo store in centro, sono molto contento anche dell’apertura del nuovo club a Rocca di Papa, infatti tra poco dovrò scappare insieme al mitico De Martino. Mi fa piacere vedere tutta questa gente, il nostro store nel centro di Roma è una cosa bellissima. C’è ampia scelta di accessori in questo negozio, prenderò un pensierino per Lorenzo (ride, ndr)».

LA JUVENTUS – «Contro i bianconeri dobbiamo fare una partita importante, con la consapevolezza che siamo un’ottima squadra».