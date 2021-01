Lazio, Inzaghi non può ancora scegliere: in panchina armi a gara in corso solo in avanti

In conferenza stampa alla vigilia di Genoa Lazio l’allenatore dei capitolini Simone Inzaghi ha definito “il regalo da sogno” la possibilità di avere quasi l’intera rosa a disposizione. Un regalo che il mister ancora non potrà scartare. A Genova infatti la Lazio avrà scelta dalla panchina soltanto nel reparto offensivo. In difesa infatti Luiz Felipe (che pur dovrebbe accomodarsi vicino al tecnico) non è al meglio, e tra le riserve c’è il solo Hoedt, a centrocampo Parolo ancora non sarà a disposizione, con Escalante avanti su Cataldi per dare fiato a Leiva nella ripresa: il brasiliano dovrebbe partire dall’inizio. Sulle corsie laterali sono out Lulic e Fares, dunque Djavan Anderson è la sola alternativa da subentrante a Lazzari e Marusic, unici esterni disponibili. In avanti Muriqi e Pereira garantiscono invece rotazioni all’allenatore biancoceleste: avevano finito assieme la partita di San Siro, domani il primo partirà dalla panchina, il secondo ha ottime chance di mettere nelle gambe preziosi minuti. I primavera Franco e Bertini dovrebbero essere aggregati alla prima squadra.