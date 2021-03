Lazio, Inzaghi si affida al suo Bomber: il destino è nei piedi di Ciro

Dopo le due sconfitte rimediate nella scorsa settimana, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi continua a confidare in Ciro Immobile

Un momento complicato per la Lazio, che viene da due sconfitte subite in una settimana contro Bayern Monaco e Bologna. Oggi dovrebbe esserci la sfida in casa contro il Torino per cercare di riscattarsi, ma molto probabilmente non si giocherà. Quindi, la rinascita biancoceleste passa dalla gara di sabato contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante le condizioni fisiche non ottimali, Simone Inzaghi continuerà ad affidarsi al suo Bomber Ciro Immobile. Il numero 17 della Lazio, infatti, è alle prese con una tendinite, che non gli permette di esprimersi al meglio: per questo, nelle ultime 4 partite, è rimasto a secco di gol. Nonostante tutto, però, il mondo biancoceleste continua a confidare nel suo cannoniere, a pochi gol dal record dell’immortale Silvio Piola. Il destino delle aquile è nei piedi di Ciro Immobile.