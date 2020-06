Lazio, Inzaghi: «Non possiamo prendere certi gol. Sugli infortuni…»

Le parole di mister Inzaghi al termine di Atalanta-Lazio. L’allenatore ha fatto anche il punto sugli infortunati della squadra

La Lazio perde per mano dell’Atalanta. A determinare la gara anche i numerosi infortuni a cui mister Inzaghi ha dovuto far fronte. Ecco le parole del tecnico a Lazio Style Radio:

«La squadra ha impattato bene la partita, potevamo chiudere sul 3-0 perchè abbiamo avuto un’occasione clamorosa. Spiace pe rla rimonta, ilprimo e il terzo gol erano evitabili e sono da rivedere perchè una squadra come la nostra non può prenderli. Sapevamo però contro chi avremmo giocato, loro avevano anche una partita in più. Avevo chiesto di approcciare bene alla gara, non avremmo dovuto prendere il gol di Gosens che all’intervallo non avrebbe datoloro certezze.

Il 3-0 per noi sarebbe stato importantissimo perchè eravamo a corto di giocatore e con qualche problema. Luis Alberto non era al massimo e si è sacrificato per 70 minuti, Correa e Cataldi mi hanno chiesto il cambio.

Fiorentina? Noi dobbiamo cercare di recuperare energie e giocatori, stasera abbiamo avutoproblemi con Cataldi, Correa e Radu, ma c’è grande fiducia per la gara di sabato».