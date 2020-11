Lazio, Inzaghi aspetta Leiva: il brasiliano può tornare martedì

Inzaghi spera di riavere Lucas Leiva a disposizione in vista di Crotone Lazio

L’ultima volta in campo a Formello lo scorso 7 novembre. Il suo rientro potrebbe essere alle porte. Lucas Leiva si è recato ieri presso la clinica Paideia di Roma, dove ha svolto le visite d’idoneità utili al reintegro in rosa. Il brasiliano sembrerebbe infatti essere risultato negativo al test, motivo per cui avrebbe avuto il permesso di effettuare i test presso la nota clinica romana. Inzaghi spera di riaverlo a disposizione dopodomani, quando comincerà la preparazione in vista del match contro il Crotone (trasferta in cui esordirà anche il nuovo aereo biancoceleste).