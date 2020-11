Lazio, dal collaudo al volo di prova: l’aereo personalizzato pronto al debutto

Ieri è stato presentato il nuovo aereo della Lazio: il primo volo con la squadra sarà per la trasferta di Crotone

Ieri il collaudo all’aeroporto di Ciampino e un volo di prova (andata e ritorno) per Brescia. Venerdì prossimo il debutto ufficiale con la tratta Roma-Crotone, alla vigilia della sfida con i calabresi. Il nuovo aereo della Lazio è pronto al decollo. Si tratta di un Boeing 737/300 da circa 148 posti della compagnia bulgara Tayaranjet. Un regalo alla squadra da parte del presidente Claudio Lotito. «È il sigillo ad una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell’Europa che conta e che ci spetta – sottolinea il numero uno laziale -. Benché diversi eventi siano stati rinviati o annullati nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la Lazio non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia. Per volare più in alto, nei cieli d’Italia, d’Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell’ispirazione dei fondatori». Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.