Lazio, Inzaghi a caccia di un nuovo record per eguagliare ancora Maestrelli

Lazio, altro record in vista per mister Inzaghi: nel mirino c’è per l’ennesima volta l’intramontabile Maestrelli

E’ la stagione di Simone Inzaghi: il tecnico piacentino ha conquistato anche gli ultimi scettici, facendo innamorare ancora di più i suoi tifosi e regalando emozioni tramite il gioco realizzato dai suoi ragazzi. In questa stagione molti i record raggiunti dal mister biancoceleste, a inseguire i grandi come Eriksson e Maestrelli. E’ proprio l’eroe dello scudetto del 1974 a essere ancora nel mirino di Inzaghi: Simone è a quota 6 vittorie casalinghe mentre Tommaso ne ha collezionato 8 nella stagione dello scudetto. Un record che dista due vittorie che possono passare per Spal e per il Verona. Se ne riparlerà dopo mercoledì 5 febbraio, nel recupero della gara contro i gialloblù.