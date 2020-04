Lazio, Inzaghi: un amore lungo già quattro stagioni

Lazio, oggi quattro anni fa mister Inzaghi sedeva per la prima volta sulla panchina biancoceleste

Sembra ieri quando Simone Inzaghi per la prima volta sedeva sulla panchina biancoceleste. Da quel 3 aprile 2016 sono invece passati quattro anni. Quattro anni, un percorso difficile fatto di duro lavoro e di tante tante soddisfazioni. Questa Lazio è di Simone Inzaghi come poche lo sono state negli anni. Prima l’esonero di Pioli dopo il derby perso, il finale di stagione e un mercato estivo in cui l’obiettivo si chiamava Bielsa.

L’affare mai andato in porto e la chance per mister Inzaghi di diventare il tecnico a tutti gli effetti di questa squadra. Le remore erano tante ma il lavoro e i risultati hanno dato ragione al tecnico. Coppa Italia, due Supercoppe, e ora il sogno più bello quello del tricolore, oltre quello di una qualificazione Champions che manca ormai da troppi anni. Come riporta la Gazzetta dello Sport la Lazio non può e non vuole più fare a meno del suo allenatore e per questo sta spingendo per un rinnovo almeno di un altro anno, con vista fino al 2025, perché un amore così grande non si può interrompere.