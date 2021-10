Lazio-Inter, Sconcerti: «Partita troppo importante, Inzaghi rischierà Lautaro». Il giornalista senza dubbi e preannuncia il tandem offensivo nerazzurro

Solo tre giorni a Lazio-Inter e le condizioni degli argentini nerazzurri, in campo nella notte tra giovedì e venerdì, fanno discutere, a maggior ragione considerando il mezzo acciacco accusato da Correa. Sul tema è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Mario Sconcerti, sicuro che Inzaghi non lascerà nulla di intentato:

«Credo che la forza dell’Inter siano i due attaccanti, che hanno fatto 11 gol in due, e sono tanti. Fino a dove potrà rischiare, Inzaghi rischierà. Senza Lautaro e Dzeko è un’altra squadra. Me lo aspetto dal primo minuto. E’ una partita troppo importante per entrambe. L’Inter non può perdere punti, il Napoli sta dando un ritmo travolgente e ha una partita abbordabile in casa»