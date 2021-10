Lazio Inter, Patric prenderà il posto di Acerbi

Lazio Inter, il difensore spagnolo è pronto a sostituire Acerbi contro l’Inter, prima verifica da centrale

Patric è a pronto a sostituire lo squalificato Acerbi contro l’Inter, prima verifica da centrale in una sfida d’alta quota.

Sarà la sua prima verifica da difensore centrale in una sfida d’alta quota della Lazio: sarà chiamato a ripagare la fiducia di Sarri. È stato infatti il tecnico toscano a reinventarlo in quel ruolo, creando in casa una soluzione al mancato arrivo di un rinforzo.