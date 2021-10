Lazio-Inter, i tifosi biancocelesti preparano l’accoglienza per Inzaghi. Secondo La Stampa, pronta la coreografia per l’ex allenatore

Lazio-Inter non sarà una partita come le altre. Non lo sarà per i tifosi biancocelesti, e non lo sarà per Simone Inzaghi, che tornerà da allenatore avversario per la prima volta. Secondo quanto raccolto da La Stampa, la curva laziale sarebbe pronta ad accogliere calorosamente il proprio ex tecnico.

«Anche grazie a questo atteggiamento sempre costruttivo, Simone riesce a farsi benvolere dai giocatori e dal pubblico. Solo così è possibile spiegare l’accoglienza che il grande ex riceverà dai tifosi laziali ad appena quattro mesi dalla decisione di non firmare il rinnovo contrattuale proposto da Claudio Lotito e accettare la proposta dell’Inter. La curva biancoceleste sta preparando cori, coreografie e striscioni a favore di Inzaghi»