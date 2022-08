Felipe Anderson: «Dobbiamo credere in quello che stiamo facendo. Avremo soddisfazioni»

Al termine della gara tra Lazio e Inter, è Felipe Anderson a commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Felipe Anderson a commentare la gara contro l’Inter . Le sue parole:

GARA – «Bellissimo vedere la corsa, il sacrificio. Oggi se tutti corrono e mettono qualità, i risultati e le belle partite arrivano. Sono tante squadre, dobbiamo lottare, ma abbiamo giocatori che fanno la differenza e dobbiamo abituarci a soffrire e correre per la squadra».

TRA I MIGLIORI IN CAMPO– «Capirei movimenti e i momenti, attaccare la profondità, tornare ad aiutare… Siamo in crescita dalla fine della scorsa stagione. Dobbiamo continuare così, credere su ogni pallone, i risultati arriveranno. La gioia più grande sono i tre punti per la squadra. Farò tutto quello che posso».

GRUPPO – «Il gruppo è unito, stiamo tutti insieme, cerchiamo di far inserire i nuovi che sono ragazzi che lavorano tanto e di grande qualità. Ci sono tanti partite e potranno incidere anche loro».

LAVORO – «Siamo sereni perchè sappiamo il lavoro che facciamo. Ci dà fastidio quando il gol non arriva, non facciamo molti gol o non portiamo a casa il risultato. Vogliamo vincere, ma il lavoro che stiamo facendo ci darà soddisfazioni. Dobbiamo crederci».

SENATORI – «Noi come conosciamo il gruppo proviamo ad aiutarlo e fare quello che possiamo al massimo».

GOL – «Immobile? Spero che batta tutti i record e spero di riuscirci anche io. Quando il portiere esce, dobbiamo guardare lui e la palla. Ho fatto un buon taglio e, quando ho visto che il portiere non è uscito, ho cercato di indirizzarla. Ed è andata bene».

SARRI – «Sarri mi ha stimolato molto. Oggi l’ho ripagato con tanta corsa e sacrificio per la squadra. E sono molto contento»

PARTITA – «Oggi era una partita difficile. Noi non pensiamo al passato e io guardo sempre avanti. Dobbiamo essere concentrati e non distrarci mai»

ACQUISTI – «I nuovi si sono messi subito a disposizione e questo ci darà un mano. Loro stanno capendo il sistema di gioco, perché sono ragazzi che vogliono crescere e imparare. Con quest’ultima e sacrificio possiamo fare tanto. L’anno scorso abbiamo faticato, ma quest’anno stiamo capendo meglio. Siamo maturati tanto e abbiamo lavorato bene in ritiro, puntando sull’esperienza di chi è qui da più tempo. Secondo me sarà una grande stagione».