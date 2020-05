On this day, 18 maggio 2000: la Lazio alza al cielo anche la Coppa Italia

On this day, 18 maggio 2000: la Lazio conquista il double a San Siro, dopo lo Scudetto vince anche la Coppa Italia

Nelle vene l’adrenalina per la vittoria dello Scudetto, nell’aria la frenesia di voler vincere ancora. La Lazio si presenta così a San Siro per strappare all’Inter il secondo trofeo della stagione: la Coppa Italia. I biancocelesti hanno all’attivo il 2-1 dell’andata e possono concedersi il lusso di giocare senza ansie o freni piscologici, ma il mordente della squadra di Eriksson ci mette poco ad uscire fuori. Gioca a viso scoperto, senza rinchiudersi in difesa, anche quando l’Inter prova a gestire l’andamento della gara con le incursioni di Recoba.

Gli animi della Lazio, però, non vengono sopiti dai tentativi nerazzurri e risponde colpo su colpo: per le incornate di Vieri c’è Ballotta, per le magie di Salas c’è Peruzzi. Ma l’assedio dell’Inter è incocludente e le ultime speranze si infrangono sul legno della porta, al triplice fischio il tabellone dice 0-0: le mani dei biancocelesti possono finalmente stringere la Coppa ed alzarla al cielo.

La Lazio è campione, ancora una volta.