Lazio Inter, Bergonzi: «Rigore su Immobile? E’ netto. Poteva essere rosso per De Vrij»

Lazio Inter, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ritorna sull’episodio da rigore del match dell’Olimpico e ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio

Non si spengono le polemiche arbitrali che, da alcune settimane a questa parte, accompagnano spesso e volentieri la Lazio. L’episodio incriminato, questa volta, riguarda il fallo di De Vrij che, in avvio di secondo tempo, ha portato i biancocelesti a battere un calcio di rigore, poi trasformato da Immobile per il momentaneo 1-1. A placare le polemiche ci ha pensato l’ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto a TMW Radio:

«Rocchi ha arbitrato molto bene, è sempre stato vicino all’azione. Il rigore di De Vrij è netto, contrasta Immobile in modo falloso. Poteva esserci anche il cartellino rosso, ma il giallo è giusto, non l’ha considerata chiara occasione da gol. E’ una scelta condivisibile».