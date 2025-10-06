Lazio, sospiro di sollievo per Zaccagni? Le ultimissime sull’infortunio

Lazio, arriva un sospiro di sollievo per Mattia Zaccagni? Le ultimissime sull’infortunio del calciatore biancoceleste

Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Mattia Zaccagni, esterno offensivo e capitano della Lazio. Il giocatore, classe 1995, è uno dei punti di riferimento della squadra biancoceleste grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e incidere in zona gol. Dopo la grande paura per un possibile lungo stop, le ultime indiscrezioni parlano di una lesione muscolare di entità contenuta.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale, gli esami strumentali avrebbero evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado all’adduttore. Una diagnosi che, se confermata, comporterebbe uno stop di circa tre settimane. Una notizia che, pur non essendo positiva, rappresenta comunque un sollievo per il club e per i tifosi, che temevano un’assenza ben più lunga.

L’assenza di Zaccagni rappresenta comunque un problema per la Lazio, che già in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Tuttavia, la profondità della rosa offre a Sarri alternative come Pedro, attaccante spagnolo campione d’Europa con il Barcellona, o il giovane Isaksen, esterno danese in cerca di continuità. Con Zaccagni fuori per tre settimane, la squadra dovrà stringere i denti, ma il peggio sembra essere stato evitato.