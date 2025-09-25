 Lazio, piccolo stop per Zaccagni? Le condizioni in vista del match contro il Genoa
Connect with us

News

Lazio, piccolo stop per Zaccagni? Le condizioni in vista del match contro il Genoa

News Prima Pagina

Calciomercato Lazio, occasione Renan Lodi! Il terzino brasiliano svincolato può rinforzare la fascia sinistra

News

Lazio, a caccia di riscatto contro il Genoa: ecco l'arbitro designato per il monday night

News

Genoa Lazio, ecco chi commenterà la partita di Serie A su DAZN

News

Lazio, quel giocatore verso una maglia da titolare: chi rischia il posto sulla fascia! I dettagli

News

Lazio, piccolo stop per Zaccagni? Le condizioni in vista del match contro il Genoa

Lazio news 24

Published

37 minuti ago

on

By

Zaccagni
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Lazio, altro stop per il capitano biancoceleste Zaccagni? Le condizioni in vista del match contro il Genoa di Serie A

La Lazio deve fare i conti con un piccolo contrattempo legato a Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e punto di riferimento nello scacchiere di Maurizio Sarri. Dopo il derby perso contro la Roma, il giocatore biancoceleste non si è rivisto sul campo di Formello nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio.

Il problema fisico dopo il derby

Durante la stracittadina, Zaccagni era uscito claudicante a causa di un fastidio riconducibile a una forma di sciatalgia, un disturbo che può limitare i movimenti e causare dolore nella zona lombare e agli arti inferiori. Già nell’immediato post-partita erano emerse le prime preoccupazioni, ma lo staff medico della Lazio ha preferito gestire la situazione con cautela, evitando di forzare i tempi di recupero.

Il giocatore, che negli ultimi anni si è distinto per la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia sinistra, non si è allenato con il resto del gruppo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Zaccagni non è ancora al 100% della condizione fisica, ma il suo stop viene considerato precauzionale.

Le prospettive verso Lazio-Genoa

La prossima sfida di campionato vedrà i biancocelesti affrontare il Genoa di Patrick Vieira, ex centrocampista francese campione del mondo nel 1998 e oggi allenatore dei rossoblù. Una partita che si preannuncia insidiosa, soprattutto per le difficoltà che la Lazio sta incontrando a livello di organico.

Nonostante l’assenza momentanea di Zaccagni, lo staff tecnico resta fiducioso: le condizioni dell’esterno non destano particolare preoccupazione e la sua presenza nel monday night contro il Genoa non è esclusa. Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio propositivo e basato sul possesso palla, spera di poter contare sul numero 20, fondamentale per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Il piccolo stop di Zaccagni non sembra compromettere la sua disponibilità per la prossima giornata di Serie A. La Lazio, reduce dalla delusione del derby, ha bisogno di ritrovare entusiasmo e continuità, e il recupero del suo esterno offensivo rappresenterebbe una notizia importante in vista di una gara che può rilanciare le ambizioni europee della squadra.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.