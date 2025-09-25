Lazio, piccolo stop per Zaccagni? Le condizioni in vista del match contro il Genoa

Lazio, altro stop per il capitano biancoceleste Zaccagni? Le condizioni in vista del match contro il Genoa di Serie A

La Lazio deve fare i conti con un piccolo contrattempo legato a Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e punto di riferimento nello scacchiere di Maurizio Sarri. Dopo il derby perso contro la Roma, il giocatore biancoceleste non si è rivisto sul campo di Formello nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio.

Il problema fisico dopo il derby

Durante la stracittadina, Zaccagni era uscito claudicante a causa di un fastidio riconducibile a una forma di sciatalgia, un disturbo che può limitare i movimenti e causare dolore nella zona lombare e agli arti inferiori. Già nell’immediato post-partita erano emerse le prime preoccupazioni, ma lo staff medico della Lazio ha preferito gestire la situazione con cautela, evitando di forzare i tempi di recupero.

Il giocatore, che negli ultimi anni si è distinto per la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia sinistra, non si è allenato con il resto del gruppo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Zaccagni non è ancora al 100% della condizione fisica, ma il suo stop viene considerato precauzionale.

Le prospettive verso Lazio-Genoa

La prossima sfida di campionato vedrà i biancocelesti affrontare il Genoa di Patrick Vieira, ex centrocampista francese campione del mondo nel 1998 e oggi allenatore dei rossoblù. Una partita che si preannuncia insidiosa, soprattutto per le difficoltà che la Lazio sta incontrando a livello di organico.

Nonostante l’assenza momentanea di Zaccagni, lo staff tecnico resta fiducioso: le condizioni dell’esterno non destano particolare preoccupazione e la sua presenza nel monday night contro il Genoa non è esclusa. Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio propositivo e basato sul possesso palla, spera di poter contare sul numero 20, fondamentale per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Il piccolo stop di Zaccagni non sembra compromettere la sua disponibilità per la prossima giornata di Serie A. La Lazio, reduce dalla delusione del derby, ha bisogno di ritrovare entusiasmo e continuità, e il recupero del suo esterno offensivo rappresenterebbe una notizia importante in vista di una gara che può rilanciare le ambizioni europee della squadra.