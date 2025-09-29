Lazio, nuovo stop per Marusic: infortunio e cambio forzato contro il Genoa

Marusic costretto a lasciare il campo dopo mezz’ora: al suo posto entra Hysaj, mentre Sarri attende gli esiti degli esami…

Non c’è pace per la Lazio di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, che anche questa volta ha dovuto fare i conti con un imprevisto durante la sfida di campionato. Alla mezz’ora del primo tempo, infatti, il tecnico biancoceleste è stato costretto a un cambio forzato a causa dell’infortunio occorso a Adam Marusic, terzino montenegrino classe 1992, da anni punto di riferimento sulla fascia destra della squadra capitolina.

L’episodio è avvenuto subito dopo la seconda rete della Lazio, firmata da Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino arrivato in estate dal Girona e autore di una prestazione di grande generosità. Proprio Marusic, con un preciso cross dalla destra, ha servito l’assist decisivo per il gol del compagno. Pochi istanti dopo, però, il difensore si è accasciato a terra, visibilmente dolorante, chiedendo immediatamente il cambio.

Al suo posto è entrato Elseid Hysaj, terzino albanese ex Napoli, giocatore duttile capace di ricoprire entrambe le corsie difensive. Una sostituzione che ha permesso alla Lazio di mantenere equilibrio tattico, ma che lascia aperti interrogativi sulle condizioni fisiche di Marusic.

Secondo le prime valutazioni, per il montenegrino si tratterebbe quasi certamente di un problema muscolare, probabilmente un affaticamento o una lesione da verificare con esami strumentali nelle prossime ore. La speranza dello staff medico biancoceleste è che non si tratti di un infortunio grave, considerando l’importanza del giocatore nello scacchiere di Sarri e il calendario fitto di impegni tra Serie A ed Europa.

Lazio che dunque festeggia sì la vittoria e la buona prova offensiva, ma che deve fare i conti con l’ennesima tegola in difesa. La condizione fisica dei suoi esterni resta un tema cruciale per Sarri, che ha sempre basato il suo gioco su intensità e spinta costante sulle fasce.

Nei prossimi giorni si avranno aggiornamenti più precisi, ma l’uscita anticipata di Marusic rappresenta senza dubbio una notizia negativa per i tifosi biancocelesti, che sperano di rivedere presto il loro terzino titolare in campo.