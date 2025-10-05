Lazio, emergenza infortuni: infermeria piena e staff al lavoro per trovare le cause

L’infermeria si riempie: Sarri e lo staff medico della Lazio cercano risposte tra carichi di lavoro e condizioni del terreno

La Lazio vive un momento complicato sul fronte degli infortuni. L’infermeria biancoceleste, già affollata da settimane, continua a riempirsi con nuovi stop che preoccupano lo staff tecnico e i tifosi. Negli ultimi giorni, infatti, il numero dei giocatori indisponibili è cresciuto in maniera significativa, costringendo la società a interrogarsi sulle possibili cause di questa emergenza.

I lungodegenti e i nuovi infortunati

Tra i giocatori fermi da tempo ci sono Matías Vecino, centrocampista uruguaiano classe 1991, fondamentale per equilibrio ed esperienza, Fisayo Dele-Bashiru, giovane mezzala nigeriana arrivata in estate con grandi aspettative, e Nicolò Rovella, regista italiano di talento che avrebbe dovuto dare qualità in costruzione.

A loro si sono aggiunti recentemente Adam Marušić, terzino montenegrino noto per la sua duttilità, Luca Pellegrini, esterno sinistro romano cresciuto nel vivaio giallorosso e approdato alla Lazio per rinforzare la fascia, e Mattia Zaccagni, attaccante esterno tra i più incisivi della rosa, spesso decisivo con gol e assist.

Un piccolo spiraglio arriva dai rientri di Manuel Lazzari, velocissimo terzino destro, e Patric, difensore spagnolo duttile e affidabile. Entrambi, però, erano rimasti ai box per diverse settimane e non sono ancora al meglio della condizione.

Le indagini a Formello

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a Formello – quartier generale della Lazio – verrà fatto un punto approfondito sulla situazione. L’obiettivo è individuare le cause principali di questa lunga serie di infortuni muscolari. Lo staff medico e quello tecnico stanno valutando se i problemi possano essere legati alla preparazione atletica o ai campi rizollati del centro sportivo, giudicati particolarmente duri dal gruppo guidato da Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio intenso e dispendioso.

Un problema che pesa sulla stagione

La moltiplicazione degli infortuni rischia di condizionare pesantemente il cammino della Lazio in campionato. Con tanti titolari indisponibili, Sarri è costretto a rivedere continuamente le rotazioni e a chiedere un extra sforzo ai giocatori rimasti a disposizione.

La società, intanto, lavora per trovare soluzioni rapide: capire se si tratti di una coincidenza sfortunata o di un problema strutturale sarà fondamentale per restituire serenità all’ambiente e garantire continuità di rendimento.