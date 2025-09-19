Lazio, il punto sull’infermeria: Patric verso il rientro, incognita Vecino. Le ultime

Lazio, il punto sull’infermeria: Patric verso il rientro, incognita Vecino. Le ultimissime sui biancocelesti

Con l’avvicinarsi del derby contro la Roma, l’appuntamento più atteso della stagione, Maurizio Sarri può finalmente iniziare a tirare un sospiro di sollievo. L’infermeria della Lazio, a lungo affollata, sta lentamente iniziando a svuotarsi, restituendo al tecnico pedine fondamentali in vista della stracittadina. Le notizie positive delle ultime ore portano entusiasmo e aumentano le opzioni a disposizione dell’allenatore per la sfida di domenica.

La novità più importante riguarda il rientro a pieno regime di Taty Castellanos, che ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo, garantendo una soluzione in più per il reparto offensivo. A lui dovrebbe aggiungersi, proprio nella giornata di oggi, l’attesissimo ritorno di Nicolò Rovella, che si riaggregherà ai compagni. Il suo recupero è cruciale per le geometrie del centrocampo e la sua possibile disponibilità per il derby rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per tutto l’ambiente.

Tuttavia, l’altra faccia della medaglia presenta ancora delle criticità. Sarri, infatti, dovrà fare a meno di due giocatori d’esperienza come Matías Vecino e il difensore Patric. Entrambi sono ancora ai box e non saranno a disposizione per la partita contro la Roma, costringendo il tecnico a studiare soluzioni alternative.

Le loro situazioni, però, sono molto diverse. Quella del centrocampista uruguaiano è un vero e proprio rebus: sebbene gli esami clinici non abbiano evidenziato lesioni, il giocatore continua a non sentirsi tranquillo e a non avere le giuste sensazioni per forzare il rientro, rendendo la sua gestione un rompicapo per lo staff medico. Discorso diverso per lo spagnolo, che vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Pur essendo ancora in ritardo di condizione e quindi indisponibile per il derby, Patric ha messo nel mirino una data precisa per il suo ritorno in campo. L’obiettivo è quello di ottenere la convocazione per la trasferta di Genova, in programma lunedì 29 settembre alle 20:45 allo stadio Ferraris, un traguardo che segnerebbe la fine del suo lungo calvario. Lo riporta Il Messaggero.