Lazio, infermeria: Leiva ok; Strakosha e Vavro verso il rientro; Lulic…

Lazio, non preoccupa Strakosha. Leiva ha pienamente recuperato dopo l’operazione. Proto e Lulic torneranno a Roma il 3 giugno

In vista della ripresa, la Lazio valuta la situazione infortuni. E se il periodo di quarantena ha permesso a Leiva di operarsi e ritrovare la forma migliore, Lulic non ha ancora recuperato. Il brasiliano infatti – come riporta il Corriere dello Sport – è ormai tornato a pieno regime e si allena in gruppo coi compagni; il Capitano farà rientro a Roma il 3 giugno, poi si allenerà individualmente. Lo stesso giorno, si rivedrà anche Proto che rientrerà dal Belgio.

Non preoccupa invece Strakosha, che sta curando un’infiammazione al metatarso; pronto a tornare a disposizione anche Vavro che si era fermato durante il lockdown per uno stiramento agli adduttori.