Lazio, indagine aperta dalla Figc per i cori antisemiti: derby a rischio? Ultime. Ecco come potrebbe ripercuotersi sul derby del prossimo 19 marzo

Secondo quanto riportato dall’ edizione romana de La Repubblica l’indagine aperta dalla Procura Figc per i cori antisemiti intonati dai tifosi della Lazio a margine della partita col Napoli allo stadio Maradona, potrebbero avere ripercussioni sul derby del 19 marzo.

I contenuti dei cori sono chiari, resta da vedere il luogo dove sono stati effettuati, perché se non fossero stati cantati all’interno dell’impianto, la Figc non avrebbe giurisdizione per intervenire. Anche la Digos, è possibile, che possa aprire un fascicolo per identificare i responsabili. E il clima in vista del derby, del 19 marzo, non è dei più sereni, sia per questi cori sia per i fatti di cronaca che hanno coinvolto gli ultras romanisti nelle ultime settimane.