Lazio, incubo neopromosse! Un anno senza successi: quelle squadre restano il tallone d’Achille dei biancocelesti

Lazio, dodici mesi senza successi: le neopromosse si confermano il punto debole biancoceleste. I dettagli

La Lazio continua a faticare contro le neopromosse, trasformando quello che un tempo sembrava un impegno abbordabile in un vero e proprio ostacolo. L’ultimo esempio è arrivato con lo 0-0 contro il Pisa, risultato che ha confermato le difficoltà dei biancocelesti nel riuscire a imporsi contro squadre appena salite dalla Serie B. Un campanello d’allarme che non può più essere ignorato.

L’ultima vittoria risale ormai a un anno fa, il 31 ottobre 2024, quando la squadra di Sarri travolse il Como di Fabregas con un netto 1-5. Da allora, però, il rendimento si è drasticamente abbassato: nessun successo e una serie di risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca, soprattutto considerando il divario tecnico che sulla carta separa la Lazio da queste formazioni.

Il bilancio recente parla chiaro: una sconfitta, quella di quest’anno contro il Sassuolo per 1-0, e ben quattro pareggi, tra cui il 2-2 con il Parma e gli 0-0 con Venezia e Pisa. Una striscia negativa che rischia di diventare un limite psicologico oltre che statistico, e che la Lazio dovrà interrompere al più presto se vuole confermare le proprie ambizioni in campionato.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

