Lazio, incontro con Beppe Signori: i dettagli

Beppe Signori presenterà il proprio libro, l’11 dicembre, a Ceccano: un incontro per ripercorrere gli anni vissuti con la maglia della Lazio

Preciso come una sentenza. Letale come un proiettile. Beppe Signori non sbagliava mai. 127 gol in 195 presenze con la maglia della Lazio addosso: è diventato così l’idolo dei tifosi, così è entrato nell’Olimpo biancoceleste. Come riporta Ilmessaggero.it, l’11 dicembre l’ex giocatore sarà atteso a Ceccano per presentare il proprio libro «Il sinistro di Signori» insieme al Lazio Club della città.

Un aperitivo organizzato presso l’enoteca Petronio, in Piazza XXI luglio, per ripercorrere insieme ai fan la sua carriera con l’Aquila sul petto.