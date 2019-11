Lazio, in Germania sicuri: «Club migliore su cui investire»

Lazio, un portale di finanza in Germania promuove la gestione Lotito: l’ha trasformata nella società su cui converrebbe di più investire.

Secondo il mensile tedesco Smart Investor che si occupa di finanza, la Lazio sarebbe un grandissimo investimento. Certo, la realtà è ben lontana da queste speculazioni: nella Capitale, un club in vendita c’è, ma non è la Lazio. Eppure, tra la Roma e il club biancoceleste, il vero affare si farebbe con quest’ultimo. Il portale tedesco elogia la gestione Lotito: bilancio in attivo e guadagni sicuri. «La Lazio, comprandola, sarebbe di gran lunga l’affare più economico fra tutte le squadre di capitali europee. Al contrario la Roma è valutata oltre 300 milioni».

«L’attuale valore di mercato non corrisponde nemmeno lontanamente a quello reale del club, che è uno dei pochi, in Europa, a chiudere stabilmente in attivo il proprio esercizio e a migliorare di anno in anno. Questo è merito del presidente Lotito che è molto attento alla gestione economica. Vendendo Milinkovic per 65 milioni e liquidando il portafoglio immobiliare attualmente inutilizzato, si potrebbe prendere il club quasi gratuitamente. Centrando poi la qualificazione alla Champions, obiettivo raggiungibile viste le qualità tecniche della rosa, le casse si riempirebbero e i guadagni sarebbero certi».