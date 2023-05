Lazio, Immobile vuole raggiungere quota 200 gol: il dato

Finale di stagione importante per il capitano biancoceleste, che farà di tutto per raggiungere i 200 gol in Serie A

Non è stata una stagione facile per Ciro Immobile, che nonostante i problemi fisici, ha regalato 11 gol importanti per la Lazio di Maurizio Sarri.

Domenica c’è l’Udinese, una delle vittima preferite del capitano, ed il bomber campano sogna di raggiungere i 200 gol in Serie A. Attualmente le marcature sono 195, ma nelle ultime tre gare tutto è possibile.