Immobile è il terzo migliore in Champions per media gol a partita

Due partite di Champions, tre gol. Per i minuti giocati, sono 1,69 gol a partita. Per Ciro Immobile si tratta del terzo posto del podio per la media dei gol messi a segno in ogni partita della massima competizione europea. Il migliore è Diogo Jota del Liverpool (1,79) e Rashford del Manchester United (1,79). Poco sotto Ciro, c’è Morata (1,64). Quinto Erling Haaland (1.57)